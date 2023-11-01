شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير الوفاة الأولية.. جسد ماثيو بيرى خالٍ من أى مخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت اختبارات السموم الأولية لتحديد سبب وفاة الممثل العالمى ماثيو بيري أنه لم يتم العثور على مخدر الميثامفيتامين أو الفنتانيل في نظامه، حيث توفي النجم البالغ من العمر 54 عامًا السبت غرقًا على ما يبدو بعد العثور عليه فاقدًا للوعي في حوض الاستحمام الساخن.

وأفاد موقع TMZ أن الاختبار الأولي أقل تعمقًا من اختبار السموم الكامل، الذي لا يزال معلقًا، ولكنه يستبعد تناول جرعة زائدة من الميثامفيتامين أو الفنتانيل كسبب محتمل للوفاة، على ان يكشف الاختبار الكامل ما إذا كان لدى بيري كمية ضارة من الأدوية الموصوفة في نظامه وقت وفاته.

وبعد إجراء تحقيق أولي، أرجأ الطبيب الشرعي إعطاء سبب الوفاة، الأمر الذي قد يستغرق أسابيع لتحديده، وأكد المقربون من بيري أنه كان نظيفًا ورصينًا وقت وفاته المأساوية.

اشتهر بيري بلعب دور تشاندلر بينج في المسلسل الكوميدي Friends في التسعينات، بعد الإعلان عن خبر وفاته، أشاد المعجبون من جميع أنحاء العالم وشاركوا لحظاتهم المفضلة مع تشاندلر.

طوال حياته، كان بيري صريحًا بشأن صراعاته مع الإدمان على المخدرات والكحول، لقد تحدث عن ذلك بالتفصيل في مذكراته لعام 2022 " Friends, Lovers and the Big, Terrible Thing"، والتي تعد حاليًا الأكثر مبيعًا على أمازون.