شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة الإخبارية" تنجح فى تحقيق شعارها "الدقة والصدق فى نقل الخبر".. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مر على قناة القاهرة الإخبارية، عام كامل واستطاعت خلال العام أن تضع وتثبت أقدامها ضمن كبرى القنوات الإخبارية فى العالم العربى

انطلقت "القاهرة الإخبارية" وكان شعارها الدقة والصدق في نقل الأخبار من قلب الحدث

انتهجت التحليل والعمق فى تناول الأحداث واعتمادها على مصادر الخبر المختلفة وشهود العيان

ساهم فى قوة القناة منذ انطلاقها، الكوادر الإعلامية التي اعتمدت عليها، حيث اختارت القناة نخبة من أبرز وأهم الإعلاميين

أبرز الوجوه على الشاشة خيرى حسن وجمال عنايت وعادل حمودة وحساني بشير وكمال ماضي ومحمد عبد الرحمن وآخرون

استعانت القناة بوجوه إعلامية منها أميمة تمام وجمانة هاشم وإيمان الحويزي ودينا زهرة ودينا سالم وداليا أبو عميرة وغيرهن

يعمل في القناة شبكة مراسلين من كل العالم نجحوا في نقل الصورة باحترافية

خاطبت العالم باللغات الأجنبية عبر قطاع الديجيتال لتوصيل المعلومة ومحاربة التزييف

تعد المصدر الأول في تغطية حرب إسرائيل على قطاع غزة لتسلحها بشبكة مراسلين ولنقلها المباشر للأحداث



القاهرة الإخبارية