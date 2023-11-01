شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان الأردنى سيف بطاينة: أوبريت راجعين أثبت قدرتنا على الاتحاد دعما لفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح أوبريت راجعين لدعم القضية الفلسطينية، بمشاركة 25 فنانا من الوطن العربى أمس الثلاثاء، وحقق نجاحا كبيرا فور طرحه على موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقي المختلفة، وظل الجميع ينشره على مواقع التواصل الاجتماعى بشكل كبير.

وقال الفنان الأردنى سيف بطاينة، في تصريح خاص لـ الخليج 365:" من ساعة الأحداث ما حصلت في فلسطين منذ أكثر من أسبوعين وعاوزين نعمل حاجة تعبر عننا، كلمنا ناصر البشير و قالنا على فكرة الأوبريت بدأنا فى كتابة الأجزاء و بدأ ناصر يكلم عفروتو و مروان موسى واتحمسوا للفكرة جدا بدأ يوزع الموسيقى معانا، و وافقوا من غير تردد في ساعتها ووصلوا تانى يوم على الأردن وقعدوا يكلموا مطربين راب كتير عشان يشاركوا في الأوبريت وكلموا مروان بابلو وشارك معانا و كل واحد قعد يكتب جزء من الكلمات ".

وتابع:" قعدنا في الاستوديو كلنا نكتب في الكلمات و نلحن ونوزع و كلنا بنساعد بعض وكنا كلنا ايد واحده و القضية قضيتنا و الهدف جمع تبرعات من عائد الأوبريت لصندوق أغاثه الأطفال في فلسطين وعاوزين نوصل الرسالة بأى شكل من الأشكال أن وحدتنا هي قوتنا و أن إحنا نجمع 25 مطرب من الوطن العربى حاجة كبير و كل اللى كان ما بيقدر يسافر للأردن يصور من مكانه في بلده ويبعت الفيديو".

كما أشار: "أمير عيد صور مقطعه في القاهرة و بعته لينا والكل كان متحمس وأن الحرب ليست مقاومة بس بل كل حد في أيده حاجة يعملها و يساعد بها يعملها و عملنا الأوبريت و صورنا الفيديو كليب و أول ما نزل حقق نجاح كبير بس طبعا عليه قيود كبيره من قبل اليوتيوب ولا يريدونه أن ينتشر، وحدتنا هي قوتنا و إن شاء الله فلسطين حرة والكل تكاتف من المطربين و صناع الموسيقى لأن يخرج الفيديو كليب إلى النور بمساهمة كل من عمر حميدات و حياة أبو سمرة وفرح حوراني وريم كنج وهبة أبوحيدر كلنا كنا على قلب راجل واحد من أجل مساعدة فلسطين واللى نقدر نقدمه بأيدنا".

ويعد الأوبريت أول تجربة غنائية شبابية تجمع خيرة نجوم عالم الراب في العالم العربي من دول مختلفة، هي: مصر والأردن وتونس والمغرب وليبيا والسعودية واليمن والكويت والسودان وفلسطين، وظهر للنور بشكل فيديو كليب مصور.

وشارك جميع الفنانين في العمل بشكل تطوعي بدون مقابل، في حين تعود جميع عائدات الأغنية لصالح المساعدات لأطفال غزة، وتعد الأغنية أول أوبريت شبابي يجمع 25 فنان عربي على غرار أوبريت الحلم العربي.

وتم تصوير الفيديو كليب معظمه في الأردن وتم تصوير باقي المشاركين عن بعد كل في بلده، وذلك تحت إدارة المخرج الفلسطيني عمر رمال والمخرج الليبي أحمد كويفية والمنتج ناصر البشير، و الموزع الموسيقى عمر شومالي وخرج الأوبريت للنور بمساهمة كل من عمر حميدات و حياة أبو سمرة وفرح حوراني وريم كنج وهبة أبوحيدر.