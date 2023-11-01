تراند اليوم : وفاة الفنانة الكويتية جواهر بعد صراع مع مرض السرطان

صحيفة الخليج 365: توفيت منذ قليل الفنانة الكويتية جواهر بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر ناهز 45 عامًا.

وأعلنت وفاتها الإعلامية مي العيدان إذ كتبت عبر حسابها بموقع انستجرام: إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله الفنانة جواهر الكويتية اللي اسمها الحقيقي منال المسفر عن عمر ٤٥ عاما بعد صراع مرير مع مرض السرطان بالمعدة قضت خلاله أكثر من ٤ سنوات بالعلاج في لندن دون جدوى وعادت إلى الكويت وقضت بما يقارب الشهر في مستشفيات الكويت حتى تم اليوم وفاتها اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك وأنزلها منزل حسن وتجاوز عنها وأكرمها للنظر بوجهك الكريم ادعولها فالدعاء رزق الميت".