وفاة الفنانة الخليجية جواهر بعد صراع مرير مع المرض

توفيت الفنانة الخليجية جواهر بعد معاناة طويلة مع المرض.

وأعلنت الاعلامية مي العيدان الخبر بمنشور عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام جاء فيه: “إنا لله وإنا اليه راجعون انتقلت الى رحمة الله الفنانة جواهر الكويتية واسمها الحقيقي منال المسفر عن عمر 45 عامًا بعد صراع مرير مع مرض السرطان بالمعدة.. الله ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك وانزلها منزل حسن وتجاوز عنها.”

وكانت الفنانة الكويتية جواهر قد تواجدت في الأشهر الماضية في بريطانيا لاجراء عملية جراحية دقيقة استكمالاً لرحلة علاجها من مرض السرطان.