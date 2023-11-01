إبنة طوني عيسى بفيديو لطيف للغاية .. وخفة دمها تخطف القلوب

ميرنا وليد - بيروت - نشرت أمونة عيد زوجة الممثل اللبناني طوني عيسى فيديو لإبنتهما تاليا، حيث ظهرت الأخير في أحد المتاجر التجارية وهي سعيدة بحقيبة تجربها.

وتشارك أمونة عيد، العديد من اللقطات والفيديوهات لتاليا التي دائماً ما يكون لها حصة كبيرة من التعليقات المثنية على جمالها وملامحها التي تدخل القلب من دون استئذان.

يذكر أن طوني وأمونة تزوجا عام 2021، وتحظى حياتهما بالكثير من الإعجاب من الناس حيث يعبران بإستمرار عن حبهما الكبير لبعضهما، في الكثير من البوستات، ومع وجود تاليا في حياتهما باتت تشاركهما هذا الحب.



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