صفاء سلطان تتعرض للتهديد .. والسبب !

ميرنا وليد - بيروت - عبرت الممثلة الأردنية ذات الأصول الفلسطينية صفاء سلطان عن غضبها من الاحداث المأساوية التي يشهدها الشعب الفلسطيني منذ بداية تشرين اول الماضي.

واشارت صفاء انها غير قادرة على النوم بسبب المشاهد الفظيعة التي تراها يوميا والتي توثق الاجرام الذي يرتكبه الاحتلال الاسرائيلي بحق المدنيين في فلسطين.

وقالت صفاء انها تشعر بالخوف إزاء ما ستعانيه البلاد العربية، قائلة: "أنا مش بنام حرفيًّا وخايفة على بلادنا سوريا ومصر ولبنان، من اللي بيحصل وبحس نفسي إني هكون واحدة من الناس اللي بيقولوا يا الله هنعمل ايه".

وبالإضافة الى ذلك كشفت تعرضها للتهديد بإقفال حسابها في "إنستغرام"؛ نظرًا لدعمها الكبير للقضية الفلسطينية، مشيرة الى انها ستستمر بدعمها غير مبالية بالتهديدات.

ومن ناحية اخرى، انتقدت صفاء كل من يخاف على حسابه من الإغلاق بسبب دعمه لفلسطين، قائلة: "في ناس خايفة على حسابها يتقفل وفي أرواح بتزهق". كما استنكرت سكوت بعض الفنانين، قائلة: "عتبي على الفنانين اللي اختاروا الصمت لأننا فنانين محملين برسايل".

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