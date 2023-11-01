ميرنا وليد - بيروت - كتب الممثل المصري شريف رمزي عبر حسابه :"مفيش حاجة إسمها شجع المنتج المصري ‏إحنا مبنشتريش المنتجات العالمية عشان نشجعها".

وتابع :"‏المنتج اللي لازم يشتغل على نفسه ويطور ويحسن ويكبر من نفسه وهو اللي يشجع و يجبر كمان المستهلك إنه يشتريه من جودته ومن احتياج المستهلك ليه ‏هو ده قانون البيع و الشراء.. وبالمناسبة مش حتيجي الفرصة دي تاني".

ومن ناحية اخرى كانت قد انتشرت خلال الساعات الماضية، اخبارا ارتباط الفنانة المصرية غادة عادل رسميًا بالممثل شريف رمزي، وذلك بعد أيام قليلة من حضورهما حفل زفاف المخرج مجدي الهواري والستايلست دنيا عبد المعبود.

كما تداول المتابعون صورة قديمة للثنائي، التقطت خلال حفل زفاف ظهرت فيها غادة وهي تضع يدها على كتف شريف وكان هناك خاتم عريض واضح في يدها.

ومن ناحيته، أكد شريف رمزي أن الصورة تعود إلى فترة زمنية سابقة وتعكس علاقة صداقة عميقة تربطه بغادة وعائلتها، نافيا بشدة أي شائعات حول ارتباطهما بشكل رسمي، مؤكدًا أنه يعتبر غادة مثل أخته، وأن لديه علاقة صداقة وثيقة معها ومع زوجها السابق مجدي الهواري.

كانت هذه تفاصيل خبر شريف رمزي بتصريح يثير الجدل : مفيش حاجة اسمها شجع المنتج المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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