بالصور- من داخل سيارتها..دنيا بطمة تتألق بلوك رائع

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة المغربية دنيا بطمة على الجمهور من خلال فيديو من داخل السيارة عبر حسابها الخاص، وظهرت بلوك رائع إرتدت فيه كروب توب باللون الأسود والبيج ضيقة من دار أزياء fendi مع سترة واسعة من الجلد الأسود، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً أظهر جمال ملامح وجهها.



وكانت دنيا قد شاركت الجمهور مجموعة مقاطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص، كشفت فيها بشكل واضح عن وجه إبنتها الصغرى ليلي روز، وهي إلى جانب شقيقتها غزل، وذلك بالرغم من تهديدات طليقها المنتج البحريني محمد الترك لها، في حال كشفت عن وجهها مرة أخرى، باتخاذ إجراءات قانونية صارمة.

