أزمة صحية مفاجئة تضع صبري عبدالمنعم بمرمى الشائعات|السر في البراءة

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض الفنان صبري عبدالمنعم منذ قليل، لأزمة صحية مفاجئة، نتج عنها نقله إلى المستشفى، لذلك تعددت الأقاويل والشائعات حول السبب الرئيسي، أبرزهم هو خبر براءة المتهمين بالنصب عليه في مبلغ مالي.

صبري عبد المنعم

صبري عبدالمنعم يصعق الشائعات: أعيش بنصف رئة

نفى صبري عبدالمنعم خلال تصريحاته، ما تم انتشاره عن سبب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة ودخوله المستشفى مؤكدا أنه يعاني من أزمة في الكلى، فهو يعيش بنصف رئة بسبب معاناته من السرطان مسبقا.

تابع صبري عبدالمنعم: "لم يكن السبب في دخولي المستشفى خبر براءة المتهمين بالنصب علي ولكنه قضاء الله وقدره والحمد لله على كل شيء فأنا أعاني من أزمة في كليتي والحمد الله أنا في المنزل الآن".

صبري عبد المنعم

تفاصيل قصة النصب التي تعرضلها صبري عبدالمنعم

أعرب صبري عبدالمنعم عن حزنه وهو يروي تفاصيل تعرضه للنصب على يد أحد أصدقائه في الوسط الفني، وخسارته 1.9 مليون جنيه.

كشف صبري عبدالمنعم في مداخلة مع برنامج "ملفات"، الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر عبر قناة هي: "اللي نصب عليا واحد أعرفه من 10 سنين وبنقعد مع بعض، جيت قولتله عايز أبيع الشقة دي تحويشة 50 سنة شغل، وعشان عيالي ياخدوا الفلوس، وعملت عملية لمدة شهرين في القلب وكنت تعبان وبيجيلي ألزهايمر من حين لآخر".

صبري عبد المنعم

أكمل صبري عبدالمنعم: "بعد أسبوعين جالي وقاللي جبتلك مشتري للشقة وادتله عقود الشقة، هو شخص من الوسط بس الكارير بتاعه غير، ومش هقدر أكشف شخصيته عشان في تحقيقات.. وأنا عمري ما خنت حد ولا عديت فلوس ورا حد".

أضاف صبري عبدالمنعم: "نزلت معاهم البنك وكان الشيك بالدولار وقالولي اسأل بعد 45 يوما، ورحت ولقيت التوكيل بتاع المشتري مكتوب باسم واحدة مش واحد اللي أنا مضيت عليه، ورحت معاهم وأنا في حالة مزرية وتعبان جدا، ومخدتش ولا جنيه".

صبري عبد المنعم

وكانت النيابة العامة استمعت إلى أقوال الفنان صبري عبد المنعم، والذي أفاد في أقواله بأن المتهمين أوهموه بشراء شقته بعقود موثقة، وبعدما تم تحرير العقود هربوا دون دفع مبلغ البيع مليون و900 ألف جنيه.