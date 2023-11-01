تأجيل حفل شيرين عبدالوهاب في الكويت لأجل غير مسمى

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبدالوهاب في الكويت، ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر الغنائي، وذلك نتيجة لتصاعد وتيرة الأحداث في فلسطين.



كان من المفترض إقامة الحفل في الـ9 من نوفمبر الجاري على مسرح أرينا كويت، ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر الغنائي، والذي تم إلغاء عدد كبير من فعالياته منذ بدء الأحداث في فلسطين مطلع أكتوبر الماضي.

أصدرت الشركة المنظمة للحفل بيانا بقرار التأجيل قائلة: "بناء على قرار مجلس الوزراء الكويتي وبناءً على مسئوليتنا الاجتماعية نعلن تأجيل حفل حسين الجسمي ورحمة رياض، وسيتم إعلامكم بالموعد الجديد قريبًا".

جاءت ظروف التأجيل بسبب الأحداث العصيبة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية والحرب الضارية بين فلسطين وسلطة الاحتلال.

كان قد أعلن مجلس الوزراء الكويتي خلال الأسبوع الماضي، وقف جميع أنشطة الدولة الفنية تضامنًا مع أحداث فلسطين، في بيان تضمن الآتي "تأكيداً على موقف دولة الكويت الدائم المساند للقضية الفلسطينية وما تشهده الساحة من تطورات في قطاع غزة وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لأبشع أنواع العدوان الإسرائيلي، فقد وجّه مجلس الوزراء وزارة الإعلام بوقف مظاهر الاحتفالات الفنية في دولة الكويت تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق جراء ما يتعرض له من عدوان إسرائيلي وحداداً على أرواح الشهداء الأبرار".