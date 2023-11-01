شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة جواهر الكويتية بعد صراع مع السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت، اليوم، الفنانة جواهر الكويتية عن عمر ناهز 45 عاما، بعد صراعها الطويل مع مرض سرطان المعدة، نقلا عن صحيفة الأنباء الكويتية.



جواهر الكويتية

يذكر أن الفنانة الراحلة جواهر بدأت حياتها الفنية عام 1990، من خلال مسرحية الأطفال "الخفاش"، ولكنها لم تستكمل وقتها بسبب صغر سنها، ثم ظهرت مجددا كموديل في فيديو كليب للمطرب خالد بن حسين بعنوان "كنت أحبه" للمطرب.

وشاركت عام 1997 في 4 أعمال درامية مختلفة، كانت بمثابة عودتها للمثيل مرة أخرى، ثم اعتزلت الفن، ولكنها عادت إليه عام 2003، وقدمت عدد من الأعمال حتى عام 2018، ولكنها توقفت بسبب إصابتها بالمرض.

وكانت أعلنت الفنانة الكويتية جواهر، إصابتها بمرض السرطان في فبراير 2020 خلال بث مباشر لها عبر حسابها الشخصي بتطبيق "سناب شات"، وفي تعليق لها بعد اثارتها لخبر اصابتها بالسرطان، نشرت صورة لمرضي سابقين بالسرطان تم شفائهم، قائلة: "إن شاء الله ينكتب اسمي معاهم المتشافين يارب"، ونشرت صورة آخري من داخل غرفة العلاج التي تمكث فيها قائلة: "يأتي بها الله إن الله لطيف خبير".