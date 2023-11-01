شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة رانيا منصور بعد اكتشافها علاقة هاني عادل وهبة مجدى فى "عيشها بفرحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 8 من حكاية "عيشها بفرحة" من مسلسل "55 مشكلة حب" معرفة نيفين (رانيا منصور) العلاقة الحقيقية بين يسر (هبة مجدى)، وهادي (هاني عادل)، بعد ظنها أنه من المستحيل أن يكون بينهما أي علاقة بسبب وضعها الخاص.

ولكن عندما تذهب نيفين إلى والدة هادي (عايدة فهمى)، تخبرها أن هادي على علاقة بيسر ويحبها، مما يصدم نيفين، خاصة وأنها تحبه بشدة ولكنه يرفضها، وتطلب منها والدته أن تجمع لها كافة المعلومات عن يسر لأنها ترفض هي الأخرى هذه العلاقة.



رانيا منصور

حكاية "عيشها بفرحة" بطولة هبة مجدى، هانى عادل، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، نينا المغربى، إبراهيم السمان، مروان يونس، حنان سليمان، جيهان خيرى، اسراء أحمد عطية، وضيوف الشرف حسن أبو الروس، ياسر فرج، سالى حماد، محمد مرزبان، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية.

"عيشها بفرحة" هى ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد عرض حكاية "الفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى، وحكاية "ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، ،فيما يتواصل تصوير الحكاية الرابعة بعنوان "روحى فيك" بطولة عائشة بن أحمد، والعمل إشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين.