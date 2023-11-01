شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كواليس تصوير فيديو كليب "راجعين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح أوبريت راجعين لدعم القضية الفلسطينية، بمشاركة 25 فنانا من الوطن العربى أمس الثلاثاء، وحقق نجاحا كبيرا فور طرحه على موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقي المختلفة، وظل الجميع ينشره على مواقع التواصل الاجتماعى بشكل كبير، لذلك شاهد كواليس تصوير فيديو كليب راجعين في الاستوديو، وظهر في الصور كل من نجوم الراب: "عفروتو و مروان موسى و مروان بابلو و سيف بطاينة و سيف شروف".

ويعد الأوبريت أول تجربة غنائية شبابية تجمع خيرة نجوم عالم الراب في العالم العربي من دول مختلفة، هي: مصر والأردن وتونس والمغرب وليبيا والسعودية واليمن والكويت والسودان وفلسطين، وظهر للنور بشكل فيديو كليب مصور.

وشارك جميع الفنانين في العمل بشكل تطوعي بدون مقابل، في حين تعود جميع عائدات الأغنية لصالح المساعدات لأطفال غزة، وتعد الأغنية أول أوبريت شبابي يجمع 25 فنانا عربيا على غرار أوبريت الحلم العربي.

وتم تصوير الفيديو كليب معظمه في الأردن وتم تصوير باقي المشاركين عن بعد كل في بلده، وذلك تحت إدارة المخرج الفلسطيني عمر رمال والمخرج الليبي أحمد كويفية والمنتج ناصر البشير، و الموزع الموسيقى عمر شومالي وخرج الأوبريت للنور بمساهمة كل من عمر حميدات وحياة أبو سمرة وفرح حوراني وريم كنج وهبة أبوحيدر.



سيف بطاينة و سيف شروف



عفروتو و سيف بطاينة و سيف شروف



عفروتو و مروان موسى و سيف بطاينة



كواليس تصوير راجعين فى الاستوديو



كواليس تصوير راجعين فى الاستوديو