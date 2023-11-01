شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر يجري عملية جراحية فى ذراعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير الغناء العربي هاني شاكر عن خضوعه لعملية إزالة كيس ذلالي من منطقة الكوع، ووجه شاكر الشكر لطبيبه المعالج عبر حساباته بالسوشيال ميديا.



هاني شاكر مع الطبيب

وكان طرح أمير الغناء العربي النجم هانى شاكر أحدث أغانيه بعنوان "الهوية عربي" وذلك على جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية تضامنا مع الشعب الفلسطينى وأحداث غزة، من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكري وتوزيع احمد أمين.

"شاكر" طرح مؤخرا أحدث أغانيه، والتي جاءت بعنوان "بلاد البخت" بتقنية الـ AI والتي لاقت تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها، وهي من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفي شكري وتوزيع ميدو مزيكا وميكس وماستر محمد جوده وهي ثالث أغاني أمير الغناء العربي لهذا العام بعد طرحه مؤخرا أغنيتي "الكبير" و"مروق" الذين حققوا نسبه تفاعل كبيره مع الجمهور فى أنحاء الوطن العربي منذ طرحهم.