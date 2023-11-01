شكرا لقرائتكم خبر عن ماثيو بيري لعب "دورًا كبيرًا فى دعم متعافى الكحول قبل أيام من وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المقربين من الممثل الراحل ماثيو بيري أنه كان رصينًا وركز على نشر الوعي حول إدمان الكحول قبل وفاته المأساوية السبت الماضى، وورد أنه كان يحضر برنامجًا لمدمني الكحول المجهولين، وأراد مساعدة الآخرين في التخلص من إدمانهم، وكان النجم قد تحدث بصراحة عن تعافيه وكذلك انتكاساته العديدة طوال حياته المهنية.

وفي عطلة نهاية الأسبوع، تم العثور على ماثيو فاقدًا للوعي في حوض استحمام ساخن، وعلى الرغم من عدم تأكيد سبب الوفاة بعد، كشفت المصادر أنه لم يتم العثور على أي مخدرات في مكان الحادث، وعلى الرغم من ذلك، تزايدت المخاوف من احتمال حدوث انتكاسة أدت إلى غرقه ووفاته.

ومع ذلك، أصر أحد أعضاء برنامج الخطوات الـ 12 لمدمني الخمر المجهولين (AA) الخاص به: "ماتي لم يكن يشرب الخمر، لقد كان جزءًا كبيرًا من مجتمع AA لدينا، وكان يحضر ويتحدث فى الاجتماعات، وكان يعمل مع عدد قليل من القادمين الجدد".

وأخبر المطلعون أن بيرى كان يركز على مساعدة الآخرين في تعافيهم وأراد مشاركة المزيد من قصته في مناسبات التحدث أمام الجمهور، وصرح قائلا: "قال ماتي إنه يريد العودة إلى الجامعات والتحدث عن إدمان الكحول، وكانت تلك هديته، وكان يمكنه التحدث بشكل جيد وتحفيز الناس".