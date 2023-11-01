مول التليفون يحصل على عرضه العالمي الأول

ميرنا وليد - بيروت - يشهد الفيلم المغربي القصير مول التليفون للمخرج حمزة عاطفي عرضه العالمي الأول في موطنه ضمن فعاليات النسخة الـ23 من المهرجان الوطني للفيلم في طنجة (27 أكتوبر/تشرين الأول - 4 نوفمبر/تشرين الثاني)، حيث ينافس ضمن مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، ويُعرض يوم الأربعاء 1 تشرين الثاني/نوفمبر الساعة 9:30 مساءً في إحدى السينمات في المغرب.



يدور الفيلم حول جليل، موظف نال الإرهاق منه، يريد الانتقام لوالدته وتطهير حيه من رنين الهاتف المزعج، فيتحول إلى "مدمر الهواتف"، ويقود عملية ثأر شرسة ضد شركات الاتصالات.

مول التليفون من تأليف وإخراج حمزة عاطفي، وبطولة عزيز حطاب، ساندي أبو تاج الدين، تصوير سيلفيان ردوريجيز، مونتاج فاطمة الزهراء لينبوي، وكان الفيلم قد حصل على منحة من المركز السينمائي المغربي.

حمزة عاطفي وُلد في الدار البيضاء بالمغرب ونشأ في عائلة فنية. ومنذ سن صغيرة شارك في العديد من الأعمال المغربية والدولية. تخرج في المدرسة العليا للفنون البصرية في مراكش والمعهد الوطني العالي لفنون العرض وتقنيات النشر والتوزيع في بلجيكا وتخصص في التصوير الفوتوغرافي.

وفي 2018 وقع عقد فيلمه الأول كمدير للتصوير وهو فيلم نوح لا يعرف العوم للمخرج رشيد الوالي الذي تلقى جائزة أفضل فيلم في مهرجان لييج. وبجانب عمله كمدير تصوير، أخرج حمزة أربعة أفلام قصيرة من بينها فيلم مرشحون للانتحار الفائز بالعديد من الجوائز.

وفي التلفزيون، شارك في الموسم الثاني من المسلسل القصير سوحليفة الذي شاهده أكثر من 15 مليون شخص. ومؤخرًا عمل في المسلسل القصير لطفي النحيلة للمخرج هشام العسري.