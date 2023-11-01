بالصور- أجواء رومنسية وقبلة..ديمي لوفاتو تخطف الأنظار مع حبيبها في هالوين

ميرنا وليد - بيروت - أطلت النجمة العالمية ديمي لوفاتو على الجمهور إلى جانب حبيبها بصور نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت بلوك كاجول رائع إرتدت فيه توب باللون الابيض مع تنورة متوسطة الحجم وسترة واسعة، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ اظهرت من خلاله جمال وجهها، كما وظهرا في صورة طريفة وهما يرتديان زي فول سوداني، بالإضافة إلى صورة له وهو يقباها على رأسها.



وكانت نشرت ديمي لوفاتو صور من حفلتها التي نظمها طاقم عملها إحتفالاً بإطلاق ألبومها الجديد، والتي يحمل عنوان "Revamped"، وتضمن أشهر أغانيها القديمة إنما بنسخة جديدة، الروك" وبدت لوفاتو بالصورة وهي ترتدي فستان أسود طويل، نحيفة بشكل بارز.

وهذا ما أثار رعب محبيها، إذ ديمي تعاني من اضطرابات بالأكل، وكانت عام 2008 تتقيأ كل ما تأكله وهذا المرض هو نفسي يتحول إلى جسدي، يجعل الفرد المصاب به يكسب الكثير من الوزن أم يخسره، وهي كانت قد كسبت الكثير من الوزن بعد حادثة تعاطيها الجرعة الزائدة، والآن يبدو أنها أصبحت نحيفة جداً.

