ميرنا وليد - بيروت - دخل الفنان المصري هاني شاكر الى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية، وقد نشر صورة له كاشفاً عما أصابه.

وكتب هاني شاكر: " بعد إزالة كيس زلالي من منطقة الكوع عد إزاله كيس زلالي من منطقه الكوع، شكر واجب لإبني و حبيبي الأستاذ الدكتور ابراهيم الجنزوري رئيس قسم العظام بمستشفي الجنزوري التخصصي و شكر خاص لإدارة المستشفي و علي رأسها السيدة الفاضلة مديحة الجنزوري، ألف شكر علي حسن الاستقبال و الرعاية الطبية الفائقة".

ومن ناحية أخرى، قال الفنان هاني شاكر: " إن الفن له دور مهم، ولا ينكر أحد أهمية القوة الناعمة، وأحيانا هناك أغنية يكون لها مفعول المدفع في نفوس الناس، والفن يعد رسالة، مبديا سعادته بأنه يواكب كل الأحداث السياسية على الساحة العربية، لافتا إلى أنه يعد المطرب الوحيد الذي غنى لكل الدول العربية.

كانت هذه تفاصيل خبر هاني شاكر يخضع لعملية جراحية وهذه أبرز المستجدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.