بالصورة- لقاء الخميسي تسحر الجمهور برشاقتها بلوك رياضي

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية لقاء الخميسي بلوك رياضي رائع على الجمهور من داخل الجيم بصورة نشرتها عبر حسابه الخاص، وتألقت لقاء برشاقتها فمن المعروف أن لقاء تهتم بصحتها بتمارس الرياضة بإنتظام، كما أنها علقت على الصورة بالقول: "أنا مدمنة للغاية".



وفي وقت سابق، شاركت الممثلة المصرية لقاء الخميسي رأيها بما يحصل مع لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح والإنتقادات التي يواجهها، حيث قامن بنشر صورة لـ صلاح معلقةً عليها بالقول: "انا عارفة ان دا مش التوقيت المناسب بس الصراحة انا مش قادره مااقولش الكلمتين دول ! " محمد صلاح " خط احمر، ماينفعش نحكم على الناس ونندخل في قرارتهم ونطلب منهم يعملو الاي احنا شايفينه صح ! كل انسان من حقه يختار موقفه ورد فعله بناءاً على تفاصيل تخصه. رجاءا بلاش احكام على الناس اللي كلنا عارفين اد ايه صلاح انسان ".

