مراسم عزاء الإعلامية سارة حسن.. وسط حضور عدد من أفراد أسرتها

ميرنا وليد - بيروت - بدأت منذ قليل مراسم عزاء الإعلامية الراحلة سارة حسن بمسجد المشير بالتجمع الخامس، وسط حضور عدد من أفراد أسرتها وأصدقائها المقربين.

وتوفيت الإعلامية سارة حسن يوم أمس الثلاثاء بعد صراع طويل مع مرض السرطان وتم تشييع جثمانها من مسجد السلام بمدينة نصر.

وكانت زميلتها الإعلامية دينا يحيى قد نعتها، قائلة: "الزميلة والصديقة المذيعة الجميلة سارة حسن النهارده يكون بقالها 3 أشهر في غيبوبة تامة بعد إصابتها بسرطان المخ، وللأسف عجز الأطباء عن العلاج وسارة دلوقتي بين إيدين ربنا مش محتاجة غير الدعاء، سارة محتاجة دعوات كتير مننا، ادعوا لها كتير النهارده الدعاء يرد القدر، وعلى أمل إن ربنا سبحانه وتعالى يستجيب وتفوق سارة وتتعافى وترجع بصحتها مرة تانية اللهم آمين".

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