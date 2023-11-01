بالصورة- درايك بشكل غريب وشعر ملون وحلق في شفته.. فما القصة!

ميرنا وليد - بيروت - شارك النجم العالمي درايك صورة له مصنوعة بمساعدة الذكاء الإصطناعي ظهر فيها بشكل غريب جداً وبشعر ملون وطويل مع حلق في شفته السفلة، وعلق قائلاً: "لو رأيت هذه الصورة من قبل، لكنت نسخت هذا اللوك"، قاصداً أنه كان يريد أن يجسد هذا اللوك بمناسبة هالوين.



وفي وقت سابق، تفاجأ النجم العالمي درايك خلال إحيائه أحد الحفلات عندما إستطاع أن يتذكر وجه أحد المعجبات التي شاهد أغلب عروضه وحفلاته وكانت موجودة دائماً في الصفوف الأمامية، لكن المفاجأة الكبرى كانت للمعجبة التي حصلت على عدد من الهدايا، حيث أهداها درايك تذكرة طائرة في الدرجة الأولى إلى أتلانتا، كما و أعطاها تذكرة لحفله القادم هناك في درجة الـ VVIP، بالإضافة إلى عشرة ألاف دولار.

