هكذا علق طه الدسوقي عن تشبيهه بأحمد حلمي

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل طه دسوقي عن أحدث أعماله الفنية وهو فيلم "فوي فوي فوي" ووضح معنى اسم الفيلم وقال أنها كلمة اسبانية معناها أنا قادم وتستخدم في كرة القدم للمكفوفين.

وتحدث ايضاً عن بداياته الفنية وقال "أنا دايما بقول أن الاستاند اب كوميدي ليه الفضل عليا اني اعبر عن اللي جوايا وهو صاحب الفضل لأن منه بدأت اكتب وامثل ومفيش نقلة في حياتي ودة من فضل ربنا أن كل حاجة بعملها بتوديني لحاجة تانية وموضوع عائلي والصفارة والإعلان اللي عملته مع الاستاذ سمير غانم كانوا محطات في حياتي"

وأضاف : "نفسي اشتغل مع أحمد الجندي وماجد الكدواني وأحمد أمين طول حياتي"

وعن تشبيهه بالممثل المصري أحمد حلمي قال : "ليا الشرف أن يتم تشبيهي بأحمد حلمي وهو بالنسبالي حد انا بحبه جدا افلامه حلوة"

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