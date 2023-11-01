إيرادات فيلم حسن المصري في آخر ليلة عرض

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فيلم حسن المصري، بطولة الفنان أحمد حاتم وفريال يوسف، أمس الثلاثاء، إيرادات بلغت 4.650.788 جنيه، في شباك تذاكر دور العرض السينمائية.

فيلم حسن المصري

أحداث فيلم حسن المصري

أكد الفنان أحمد حاتم في تصريحات له أن شخصيته في فيلم "حسن المصرى" تعتمد على الاكشن، وأشار إلى أن مشاركته في السابق في أكثر من عمل رومانسي أو درامي، لم يكن باختياره، ولكن بسبب الظروف المحيطة التي تجعله يشارك في هذه النوعية من الأعمال، مضيفا أنه بذل مجهود كبير في الفيلم وخضوعه لتدريبات أكشن، ويتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

أبطال فيلم حسن المصرى

ويقوم ببطولة فيلم "حسن المصرى" بجانب أحمد حاتم كل من: لينا صوفيا، دياموند بوعبود، مراد مكرم، فريال يوسف، والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي.

يذكر أن آخر أعمال أحمد حاتم السينمائية فيلم "المطاريد" الذي عرض في يناير الماضي، وشارك في بطولته كل من: إياد نصار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى، وتأليف صلاح الجهيني إخراج ياسر سامي، تدور أحداثه في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم.