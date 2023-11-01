شاهد آخر ظهور للفنانة الكويتية جواهر على كرسي متحرك قبل وفاتها

نعت الجمهور ومحبي الفنانة الكويتية جواهر، وفاتها عن عمر ناهز 45 عامًا، بعد صراع طويل مع سرطان المعدة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لجواهر قبل شهر ونصف من وفاتها، وهي تخرج من المستشفى بعد خضوعها لعملية جراحية في لندن، بسبب نزيف حاد.

ظهرت الفنانة الكويتية في الفيديو على كرسي متحرك، وكانت على وجهها علامات الإعياء ونقص شديد في الوزن، حيث بدت بملامح مختلفة عما كانت عليه.

وأعربت جواهر في الفيديو عن سعادتها بالخروج من المستشفى، وشكرت الجميع على سؤالهم عنها، ودعت الله أن يوقف النزيف حتى تتمكن من استكمال العلاج.