شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف تصوير مسلسل "ألف ليلة وليلة" بعد استكمال بناء الديكور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنفت أسرة مسلسل "ألف ليلة وليلة" للنجم ياسر جلال، تصوير مشاهد العمل في أحد الاستديوهات الخاصة في مدينة القاهرة، وذلك بعد استكمال بناء الديكورات الخاصة بالعمل الذي كان قد بدأ تصويره في مدينة الإنتاج الإعلامي خلال الفترة الماضية، وجمعت المشاهد التي تم تصويرها النجوم ياسر جلال ونور اللبنانية وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل "ألف ليلة وليلة"من إنتاج شركتى ميديا هب وأروما برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف أنور عبد المغيث ومن إخراج إسلام خيرى، وبطولة ياسمين رئيس، ونور وشيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري وعدد كبير من الفنانين مقرر اعلان عن اسمائهم خلال الأيام المقبلة، ويظهر ياسر جلال خلال أحداث المسلسل بشخصية شهريار.

وقدم ياسر جلال فى رمضان الماضى، مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، وشارك فى بطولته مى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

ودارت أحداث المسلسل حول عمرو (ياسر جلال) المتزوج من عاليا (داليا مصطفى) ويعيشا حياة مستقرة مع ابنائهما، ويتورط عمرو في علاقة مع بثينة (مى عمر) - الزوجة السابقة لشريكه وصديق عمره أمجد (مراد مكرم) ويضطر للزواج منها سرا، وإخفاء الأمر عن زوجته الأولى عاليا، ومع تتطور الأمور حيث يجد عمرو نفسه في حيرة بين أمجد وبثينة وعاليا، وعليه اتخاذ قرارا صعبا لمواجهة ما يحدث.