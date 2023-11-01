شكرا لقرائتكم خبر عن لمياء فهمى عبد الحميد تقدم العزاء فى المذيعة سارة حسن بمسجد المشير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتلقى اللواء حسن محمد والد المذيعه سارة حسن العزاء في ابنته بمسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة وسط صديقاتها وأقاربها وكانت الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد أولى الحاضرات.

ورحلت المذيعة سارة حسن أمس الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كانت مصابة بمرض السرطان، واقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة المغرب أمس بمسجد السلام بمدينة نصر.

جدير بالذكر أن سارة حسن، إعلامية مصرية شهيرة كانت تعمل بقناة المحور وعانت من مرض السرطان منذ 2021، حيث خضعت لعملية اسئصال لورم خبيث، لكن ذلك السرطان سرعان ما عاد بقوة وأثر على صحتها.

آخر ظهور لـ سارة حسن في عام 2022، وحينها تحدثت عن عودتها لتلقي الكيماوي من جديد، بجرعات كثيفة، وكتبت عبر حسابها الشخصي: "تعبت يا الله راضية والله والله والله راضية والحمد لله، رجعت للكيماوي بجرعات مكثفة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث".

سارة تحسن كانت تعاني من سرطان المخ، ورم الدماغ هو نمو للخلايا في الدماغ أو بالقرب منه، يمكن أن تحدث أورام الدماغ في أنسجة الدماغ، ويمكن أن تحدث بالقرب من أنسجة الدماغ، وتشمل هذه الأماكن القريبة الأعصاب والغدة النخامية والغدة الصنوبرية والأغشية التي تغطي سطح الدماغ.