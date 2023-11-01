بالصور- بشعر مبلول..وسام حنا يستعرض رشاقته بلقطة صيفية

ميرنا وليد - بيروت - أطل الممثل اللبناني ومقدم البرامج وسام حنا على الجمهور بصورة صيفية مميزة نشرها عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهر وهو يستعرض رشاقته بجسم وشعر مبلول.

وفي وقت سابق، علّق وسام حنا على كلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قال: "أقول للغرب هل تريدون حرب هلال وصليب مجددا؟ ان كنتم تسعون لذلك فاعلموا ان هذه الأمة لم تمت".

وقال وسام حنا على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "الحرب في فلسطين ليست حرب، هلال و صليب، هي حرب هوية، حرب وجود و انسانية بالمرتبة الاولى، ولو بتخفف شعارات و خطابات و بتطرد السفير الاسرائيلي من بلدك بالاول".

ونال منشور وسام حنا اعجاب عدد كبير من المتابعين.



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