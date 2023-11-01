فرح بسيسو تفجع بإستشهاد أقرب الناس اليها في فلسطين !

ميرنا وليد - بيروت - كتبت الممثلة الفلسطينية فرح بسيسو عبر خاصية الحالة : "البقاء لله وحده إنا لله وإنا إليه راجعون. . توفت خالتي اللي ربتني بـ نابلس خالتي هالة عبد المجيد رحمها الله ، معلنة استشهاد خالتها في نابلس.

وأضافت فرح بسيسو: "مش عارفة أوصل لأي حد من أولادها ولا خالتي مروة الغالية زكي اللفداوي وعميد اللفداوي وكرمه اللفداوي".

والجدير بالذكر أن فرح بسيسو قد شاركت في دراما رمضان 2023 في مسلسل "رسالة الإمام"، وقدمت شخصية السيدة نفيسة ابنة عم الإمام الشافعي بالعمل. والعمل من بطولة خالد النبوي، أروى جودة، جمال عبد الناصر، حمزة العيلي، وغيرهم، ومن تأليف محمد هشام عبيه وإخراج الليث حجو.

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