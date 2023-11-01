بعد أكثر من شهر من الشائعات .. آل باتشينو ونور الفلاح يظهران مجددًا ضمن أجواء رومانسية !

ميرنا وليد - بيروت - بعد شهرين من الاخبار عن انفصالهما، ظهر الثنائي آل باتشينو ونور الفلاح معًا داخل مطعم شهير في لوس أنجلوس الأميركية.



ففي بداية أيلول الماضي، كشفت تقارير عن انفصال النجم العالمي عن شريكته المنتجة الكويتية الأميريكية، وذلك بعد ولدة ابنهما "رومان"

في ذلك الوقت، ذكر موقع "The Blast" أن الانفصال جاء بطلب من نور الفلاح، إذ تقدّمت بطلب حضانة الطفل إلى المحكمة مع السماح لحبيبها البالغ 83 عاما برؤيته.

وبعد أكثر من شهر من هذه الشائعات، ظهر آل باتشينو ونور الفلاح معًا أثناء تناولهما العشاء داخل مطعم شهير في لوس أنجلوس، بعد أيام من استمتاعهما بلقاء مع برنس ألكسندر فون فورستنبرغ، بحسب موقع "ميرور".

كما كشفت تقارير صحفية سابقة عن حجم الفوائد التي قد تجنيها نور الفلاح حال انفصالها عن آل باتشينو، إذ تقدر ثروته بأكثر من 120 مليون دولار، وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن "الفلاح" لم تتزوج من آل باتشينو.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن الثنائي يعيشان معًا كشريكين دون زواج، لكن نور الفلاح تقدمت بطلب للحصول على حضانة ابنها البالغ الآن 4 أشهر، في محاولة للحصول على نفقة ضخمة من الممثل العالمي.

ورغم التقارير التي جزمت بالانفصال، إلا أن الحبيبين ظهرها معًا في نزهة رومانسية، ليؤكدا أن علاقتهما مستقرة، فيما قال متحدث باسم آل باتشينو لصحيفة "ديلي ميل" أنهما توصلا إلى اتفاق بشأن الطفل ولم ينفصلا.