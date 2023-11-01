شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بفيديو يوثق استعداداتها لحضور ليلة الافتتاح لموسم الرياض 2023. ظهرت ياسمين صبري في الفيديو وهي تستعرض إطلالتها التي حضرت بها مباراة تايسون فيوري وفرانسيس نجانو، حيث ارتدت فستاناً أسود اللون من تصميم مصمم الأزياء السعودي يوسف أكبر، بتصميم ضيق ومزود بقفازات، ومزين بورود ذهبية.

كانت هذه تفاصيل خبر بفستان أسود ضيق.. شاهد ياسمين صبري تستعرض تحضيرها لحضور افتتاح موسم الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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