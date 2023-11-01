أمام والدتها المريضة.. بالفيديو: نادين الراسي تتعرض للضرب المبرح على يد شقيقها

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد لاعتداء شقيق الفنانة اللبنانية نادين الراسي عليها بالضرب المبرح، داخل مستشفى رزق.

ظهرت نادين في الفيديو وهي تصرخ منهارة، داخل قسم العناية المركزة، حيث تتواجد والدتها التي تعرضت لجلطة دماغية، أدت إلى شلل في الجزء الأيسر من جسمها.

حاول والد نادين والأطباء تهدئتها، لكنها أصرت على محاسبة شقيقها على تعنيفه لها، وهي تردد: “جيبوا الدرك.. كلني دم.. ممنوع يطلع من المستشفى”.

تفاعل المتابعون مع الفيديو، إذ أبدوا تعاطفاً كبيراً مع نادين، ووجهوا تهديدات لشقيقها.

من جهتها، طمأنت نادين جمهورها على حالتها الصحية، عبر حسابها على إنستغرام.