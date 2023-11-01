سيرين عبد النور توجه رسالة لـ نتنياهو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت المطربة اللبنانية سيرين عبد النور، رسالة لرئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونشرت سيرين، صورة نتينياهو، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "مجرم".

ويسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني إلى توسيع عملياته البرية في قطاع غزة، لكن المواجهات مع مقاتلي حماس لا تزال عنيفة.

وتتواصل الاشتباكات على الأرض في محاور عدة، وتشهد خان يونس اشتباكات ضارية، وسمع خلال الليلة الماضية في شمال القطاع دوي انفجارات وكذلك أصوات الطائراتِ المقاتلة التي تغير على غزة، كما سمع تبادل لإطلاق النار.