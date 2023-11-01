نبيل الحلفاوي يكشف رأيه في تشكيل الأهلي أمام صنداونز في مباراة الإياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان القدير نبيل الحلفاوي، عن رأيه في تشكيل النادي الأهلي أمام فريق صنداونز الجنوب أفريقي في إياب نصف نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "تمام مع توقع رضا سليم في التغييرات. وقفشة في حالة تقدمنا بهدفين. والدعوات بحسن تمركز الدفاع وعدم إهدار الفرص".

جاء ذلك بعد سؤال وجه إليه من أحد متابعيه، قال فيه: "التشكيل يا قبطان إيه رأي حضرتك فيه؟".

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز فريق صنداونز الجنوب أفريقي بهدف دون رد.

وتنطلق مباراة الأهلي وصنداونز الجنوب أفريقي، في الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

وضمت قائمة النادي الأهلي كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمد هاني - خالد عبد الفتاح.

الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم- بيرسي تاو.

الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - أنتوني موديست - صلاح محسن.