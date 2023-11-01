آخر ظهور للفنانة جواهر قبل وفاتها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سهيلة أسامة:

توفيت الفنانة جواهر الكويتية، اليوم الأربعاء، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وكان آخر ظهور للراحلة جواهر، في شهر يوليو الماضي، حيث ظهرت من خلال فيديو عبر حسابها بموقع "سناب شات" قالت فيه: "الجو اليوم تبارك الرحمن كتير حلو، الكومنتات اللي بتجيلي عن المرض.. ما حبيت أتكلم يا جماعة، أنا أحب أطلع لقدام مو أرجع لورا".

وكانت الإعلامية مي العيدان، أعلنت عن وفاة الفنانة الكويتية جواهر بعد صراع مع مرض السرطان المعدة.

وكتبت عبر حسابها على "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله الفنانة جواهر الكويتية اللي اسمها الحقيقي منال المسفر عن عمر ٤٥ عاما".

واستكملت مي: "بعد صراع مرير مع مرض السرطان بالمعدة قضت خلاله أكثر من ٤ سنوات بالعلاج في لندن دون جدوى وعادة إلى الكويت وقضت بما يقارب الشهر في مستشفيات الكويت حتى تم اليوم وفاتها اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك و انزلها منزل حسن وتجاوز عنها و أكرمها لنظر بوجهك الكريم ادعولها فالدعاء رزق الميت".

جدير بالذكر أن الفنانة الراحلة جواهر بدأت مشوارها الفني عام 1990 من خلال مسرحية "الخفاش".

وشاركت عام 1997 في 4 أعمال مختلفة، كانت بمثابة عودتها للتمثيل مرة أخرى، ثم اعتزلت الفن، ولكنها عادت إليه عام 2003، وقدمت عدد من الأعمال حتى عام 2018، ولكنها توقفت بسبب إصابتها بالمرض.

وأعلنت جواهر، عن إصابتها بمرض السرطان في فبراير 2020 خلال بث مباشر لها عبر حسابها الشخصي بتطبيق "سناب شات"، وفي تعليق لها بعد إثارتها خبر إصابتها بالسرطان.