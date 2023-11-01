فن ومشاهير

بعد توقفه بسبب الديكورات.. استئناف تصوير"ألف ليلة وليلة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - عادت أسرة مسلسل "ألف ليلة وليلة"، اليوم الأربعاء، لاستكمال مراحل التصوير في أحد الاستديوهات الخاصة بالقاهرة.

جاء ذلك بعد استكمال بناء الديكورات الخاصة بالعمل الذي كان قد بدأ تصويره في مدينة الإنتاج الإعلامي.

وجمعت المشاهد التي تم تصويرها بين ياسر جلال ونور اللبنانية وعدد من الفنانين.

مسلسل"ألف ليلة وليلة" تنتجه الشركة المتحدة بالتعاون مع شركة ميديا هاب وشركة أروما ستوديوز، ويخوض بطولته ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس وشيري عادل، ومن تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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