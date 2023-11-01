قبل الحلقة الأخيرة.. هكذا روجت هبة مجدي لـ"عيشها بفرحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - روجت الفنانة هبة مجدي، لحكاية "عيشها بفرحة" عن كتاب "55 مشكلة حب" قبل عرض الحلقة الأخيرة.

ونشرت هبة، 3 بوسترات لها بالمسلسل، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "مسلسل عيشها بفرحة عن كتاب الدكتور مصطفى محمود ٥٥ مشكلة حب، تأليف أستاذ عمرو محمود ياسين، وإخراج أستاذ البير مكرم، إنتاج الشركة المتحدة وأستاذ أحمد عبد العاطي".

وتعرض الحلقة الأخيرة من "عيشها بفرحة" على قناة ON ، غدا الخميس، في تمام الساعة الـ 8 مساء.

تدور أحداث المسلسل حول "يسر" الفتاة الشابة التي تشع طاقة وحيوية، ولكنها تتعرض للخيانة من الشخص الذي كانت تربطها به علاقة عاطفية، بالإضافة إلى تعرضها لحادث أليم يجعلها تجلس على كرسي متحرك باقي حياتها، مما يجعل نظرتها للحياة تختلف عما كانت في السابق.

حكاية "عيشها بفرحة" تأتي ضمن أحداث مسلسل " 55 مشكلة حب"، والمأخوذ من كتاب يحمل نفس العنوان للدكتور مصطفى محمود، ويشارك في بطولتها هبة مجدي وهاني عادل وحسن أبو الروس ورانيا منصور، وعدد من الفنانين.