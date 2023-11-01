أنجلينا جولي تدين الجرائم الإسرائيلية بغزة وتتهم زعماء العالم بالتواطؤ

محمد اسماعيل - القاهرة - أدانت الفنانة العالمية أنجلينا جولي، الجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الإحتلال الإسرائيلي الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وأهالي غزة.

ونشرت أنجلينا، صورا للخراب والدمار الذي ألحقته قوات الإحتلال بقطاع غزة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "هذا هو القصف المتعمد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه.. لقد ظلت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وتتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية".

وأضافت: "40 % من القتلى أطفال أبرياء، عائلات بأكملها تُقتل، وبينما يراقب العالم وبدعم نشط من العديد من الحكومات، يتعرض الملايين من المدنيين الفلسطينيين - الأطفال والنساء والأسر - للعقاب الجماعي وتجريدهم من إنسانيتهم، كل ذلك بينما يحرمون من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي".

وأختتمت: "ومن خلال رفض المطالبة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ومنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من فرض وقف إطلاق النار على كلا الطرفين، فإن زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم".

جدير بالذكر أن أنجلينا جولي تواصل تصوير أحدث أعمالها السينمائية بعنوان "Mary" وهو فيلم ينتمي لنوعية السير الذاتية ويسرد حياة المغنية الأوبرالية اليونانية، ماريا كالاس ومن المتوقع عرض الفيلم تجاريًا بحلول عام 2024.