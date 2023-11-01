كيف رد طه دسوقي حول تشبيهه بأحمد حلمي؟. الفنان يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - رد الفنان طه دسوقي، على تشبيهه بالنجم أحمد حلمي، ومن يتمنى العمل معه من الوسط الفني.

وقال دسوقي، ببرنامج "مساء الإمارات" المذاع على قناة الظفرة، حول تشبيهه بأحمد حلمي: " "شرف لي أن يتم تشبيهي بالأستاذ أحمد حلمي وده بيحطني في مسئولية كبيرة جدا يا رب أكون قدها، وهو بالنسبالي حد أنا بحبه جدا .. أفلامه كانت حلوة جدا ومازالت".

وتابع: "أنا دايما بقول أن الاستاند أب كوميدي ليه الفضل عليا إني أعبر عن اللي جوايا وهو صاحب الفضل لأن من خلاله بدأت أكتب وأمثل ومفيش نقلة في حياتي وده من فضل ربنا أن كل حاجة بعملها بتوديني لحاجة تانية".

وأوضح: "موضوع عائلي والصفارة والإعلان اللي عملته مع الأستاذ سمير غانم كانوا محطات في حياتي".

وأضاف: "نفسي أشتغل مع أحمد الجندي وماجد الكدواني وأحمد أمين طول حياتي".

جدير بالذكر أن آخر أعمال طه دسوقي الدرامية مسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، آية سماحة، إنعام سالوسة، وعدد من الفنانين، ومن إخراج علاء إسماعيل.