شكرا لقرائتكم خبر عن فريق "كورال هارموني عربي" يحيي حفلاً بساقية الصاوي يوم 16 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي "كورال هارموني عربي" حفلاً غنائياً، بقاعة النهر بساقية الصاوي، وذلك يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتحمل الحفل عنوان "مائة عام من ألحان سيد درويش"، حيث من المفترض أن يحتفل الكورال بمئوية سيد درويش وتقديم أروع الأغاني له .

يتضمن الحفل فقرتين، الأولى الاحتفال بمرور مائة عام على ألحان فنان الشعب سيد درويش، ويقدم الفريق خلال هذه الفقرة، جميع القوالب الغنائية التي قدمها درويش، أما الفقرة الثانية من الحفل، فيحتفل فيها الفريق بمرور عام على تأسيسه، ويقدم لأول مرة ميدليهات لكبار المطربين، إلى جانب بعض تترات المسلسلات التي اشتهر بها الفريق، ومنها الصفارة وجعفر العمدة.

يذكر أن فريق " كورال هرموني عربي "تأسس العام الماضي أي عام 2022، تحت قيادة المايسترو محمود وحيد، وهو ملحن ومؤلف موسيقي، ويتكون الفريق من 100 موهبة، من فئات عمرية مختلفة، أغلبهم من طلاب جامعة عين شمس، ويقدم الفريق مزيجاً من أشكال الغناء المختلفة.

يذكر أن آخر حفلات فريق "كورال هارموني عربي" كانت حفلا غنائيا وموسيقيا ضخما في مهرجان العلمين، الذي أقيم في مدينة العلمين الجديدة في دورته الأولى، وذلك فى شهر يوليو الماضي على مسرح الشارع، وقدم الكورال خلال الحفل عددا من الأغاني التي اشتهروا بها خلال الفترة الماضية بطريقة مميزة.