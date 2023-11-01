فيلم "العميل صفر" يتخطى 40 مليون جنيه فى شباك التذاكر المصرى

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القاهرة - سامية سيد - تخطى فيلم "العميل صفر" حاجز الـ 40 مليون جنيه في شباك التذاكر المصرى، وذلك بعد 10 أسابيع عرض، حيث حقق الفيلم إيرادات بلغت 40 مليوناً و111 ألف جنيه، حيث انطلق الفيلم فى دور العرض المصرية يوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس الماضى للمنافسة في موسم الصيف السينمائى.

فيلم "العميل صفر" بطولة أكرم حسنى، بيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلي والممثلة السعودية فاطمة البنوي لأول مرة في فيلم مصري، وأيمن الشيوي وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل "جيمس بوند" لكنه يفشل في ذلك من خلال تعرضه للعديد من المواقف الكوميدية.

ويخوض أكرم حسنى أولى بطولاته المطلقة فى عالم السينما بفيلم "العميل صفر" بعدما حقق أكرم عدة نجاحات حققها اكرم فى الدراما والسينما خلال الأعوام الماضية، حيث قدم أفلام "بنك الحظ" مع محمد ممدوح ومحمد ثروت، و"كلب بلدى" مع أحمد فهمى، "والبدلة" مع تامر حسنى إضافة إلى ظهوره كضيف شرف في أكثر من فيلم، كما قدم أكرم حسنى البطولة في الدراما خلال مسلسلى "الوصية" عام 2018 و"مكتوب عليا" عام 2022.

وأكد النجم أكرم حسنى، فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، أنه يعتبر فيلم "العميل صفر" من أقرب الأعمال إلى قلبه، مضيفا أن الفيلم يحمل عددا من مشاهد الأكشن والكوميدي، مشيرا إلى أن أبطال العمل بذلوا مجهودا كبيرا في تصويره، مؤكدًا: "أنا شخصيا استمتعت بالعمل معهم".