من أجل غزة.. تأجيل حفل شيرين في مهرجان “ليلة العمر” بالكويت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الشركة المنظّمة لحفل النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب والمقرر إقامته بدولة الكويت في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري ضمن مهرجان “ليلة العمر” عن تأجيله، من دون تحديد موعد جديد له.

وأكدت الشركة في بيان أنه تم تأجيل الحفل من أجل غزّة وتضامناً مع الشعب الفلسطيني، على أن يتم تحديد موعد جديد له بعد استقرار الأوضاع في غزة.

يُذكر أنه تم تأجيل حفل شيرين عبد الوهاب، والذي كان مقرراً أن تحييه في 27 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي على مسرح مرايا في منطقة العلا بالمملكة العربية السعودية، حيث كشفت الشركة المنظّمة للحفل أن التأجيل تمّ لظروف خارجة عن الإرادة.

وأصدرت الشركة بياناً عبر حسابها في “تويتر”، جاء فيه: “أهلاً وسهلاً بكم، لظروفٍ خارجةٍ عن إرادتنا، نفيدكم بتأجيل حفل النجمة شيرين، الذي كان من المُقرّر إقامته في العلا يوم 27 أكتوبر… مع جزيل تقديرنا لتفهّمكم”.

وكان عدد كبير من الفنانين قد أعلنوا أخيراً عن تأجيل حفلاتهم تضامناً مع غزة، ومن بينهم وائل جسار الذي قرر تأجيل ثلاث حفلات له، كذلك عمرو دياب وأنغام ورامي صبري وغيرهم.