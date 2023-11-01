مفاجأة.. زينة ستجسد هذه الشخصية في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تخوض الفنانة زينة سباق دراما رمضان المقبل بمسلسل تتكتّم عن تفاصيله، إلّا أن مصدر من داخل العمل كشف أنها ستجسد شخصية حارسة مبنى، لتخرج بذلك من إطار أدوار الفتاة الأرستقراطية وابنة الأثرياء إلى دور جديد عليها.

وبدأت زينة فعلاً في التحضير لدورها في المسلسل حيث تحرص على مجالسة بعض حارسات العقارات للإلمام بتفاصيل الشخصية.

يُذكر أن زينة شارفت على الانتهاء من تصوير دورها في فيلم “الإسكندراني” والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي.

وكانت زينة قد كشفت عن تفاصيل شخصيتها في فيلم “الإسكندراني”، والمأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، قائلةً: “اسم الشخصية “قمر”، وهي بنت إسكندرانية جدعة وتعاني من الظلم في حياتها، والظلم الذي تتعرض له هو ظلم مشاعر وخداع وكدب”.

وعن طريقة اختيارها للأدوار، قالت زينة: “أي عمل بيبقى مسؤولية وباخد كل عمل بمسؤولية كبيرة، وهقدم شخصية كلها على بعضها مختلفة”.