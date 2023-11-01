بعد تأجيلات.. محمد فراج ينتهي من تصوير “بطن الحوت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتهى الفنان محمد فراج من تصوير دوره في مسلسل “بطن الحوت” والذي سيُعرض قريباً على منصة “شاهد”، خارج السباق الرمضاني.

وكان مسلسل “بطن الحوت” قد واجه تأجيلات عدة حيث كان من المقرر عرضه في رمضان الماضي، إلا أن الشركة المنتجة قررت تأجيله من دون أن تحدد موعداً لطرحه، لتقرر استئناف التصوير في أيلول (سبتمبر) الماضي لعرضه خارج دراما رمضان.

وكانت منصة “شاهد” قد نشرت عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” البوسترات الدعائية الخاصة بالمسلسل، تمهيداً لعرضه قريباً، وعلّقت عليها بالقول: “كل الظروف بتضغط على ضياء إنه يدخل في سكة ماكنش عايز يدخل فيها… انتظروا مسلسل “بطن الحوت” قريباً على شاهد.

وسبق أن روَّجت منصة “شاهد” للمسلسل من خلال نشر البرومو التشويقي له والتعليق عليه بالقول: “ضياء وهلال، الاتنين من بطن واحدة بس الأخوات في بطن الحوت، كل واحد له طريقته عشان يكتب الفرصة اللي بتيجي مرة واحدة في العمر، “بطن الحوت” قريباً”.

ويشارك في بطولة مسلسل “بطن الحوت” العديد من الفنانين، أبرزهم: محمد فراج، باسم سمرة، عبد العزيز مخيون، أسماء أبو اليزيد، بسمة، يوسف عثمان، هاجر السراج، وهو من تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.