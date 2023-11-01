فنانون في سباق مع الزمن للانتهاء من مسلسلات رمضان.. مي عمر أبرزهم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حالة من الحراك تشهدها الاستوديوهات خلال الفترة الحالية للانتهاء من تصوير الأعمال الرمضانية قبل حلول الشهر الكريم، حيث كانت الفنانة مي عمر أول المنتهين من تصوير مسلسلها الرمضاني “نعمة الأفوكاتو”، لتتفرغ لأعمالها الفنية الأخرى.

ويشهد شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، بداية تصوير عدد كبير من الأعمال الرمضانية، في حين بدأ آخرون في التصوير منذ فترة، وكان على رأسهم كريم عبد العزيز بمسلسل “الحشاشين”، وياسر جلال بمسلسل “ألف ليلة وليلة”.

ومن أبرز الأعمال الفنية التي سيبدأ تصويرها خلال الشهر الحالي، مسلسل “كامل العدد 2” من بطولة الفنانة دينا الشربيني، حيث يبدأ المخرج خالد الحلفاوي تصوير المسلسل خلال أيام، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم: أبرزهم: شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، وقد انضم الى الجزء الجديد للعمل الفنانان صدقي صخر وميمي جمال، وهو من تأليف رنا أبو الريس ويسر طاهر، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

كما يبدأ الفنان أحمد العوضي قريباً تصوير مسلسل “حق عرب”، بعد انتهائه من تصوير فيلم “الإسكندراني”.

وبالمثل يبدأ الفنان إياد نصار تصوير مسلسل “صلة رحم” خلال أيام، وهو من بطولة: أسماء أبو اليزيد، إنجي المقدم، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل مكوّن من 15 حلقة.

ومن النجوم الذين سوف يبدأون تصوير أعمالهم الفنية في محاولة للانتهاء منها قبل حلول شهر رمضان، مصطفى شعبان بمسلسل “شادر السمك”، وأحمد السقا بمسلسل “العتاولة”، وريهام عبد الغفور بمسلسل “إجازة وضع”، وخالد النبوي بمسلسل “إمبراطورية ميم”، وغادة عبد الرازق بمسلسل “صيد العقارب”.