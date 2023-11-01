“أنا مش بنام وخايفة”.. صفاء سلطان تتعرّض للتهديد بسبب دعمها لـ فلسطين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خلال لقاء ضمن برنامج “ET بالعربي”، عبّرت الفنانة الأردنية صفاء سلطان عن غضبها من الحرب المستمرة في غزة، مؤكدةً خوفها وقلها من المستقبل وما يُخطّط للبلاد العربية. إذ قالت: “أنا مش بنام حرفياً وخايفة على بلادنا سوريا ومصر ولبنان من اللي بيحصل وبحس نفسي إني هكون واحدة من الناس اللي بيقولوا يا الله وشو بدي أعمل”.

وأوضحت أنها تتعرّض لتهديدات يومية بإغلاق حسابها على “إنستغرام” بسبب دعمها لفلسطين، ومع ذلك فهي لا تبالي ومستمرة في إعلان دعمها، بالقول: “يا عيب الشوم في ناس خايفة على حسابها يتقفل وفي ناس عم تموت بدون أي ذنب، ما بتخاف شو بدك تقول لربنا”.

وكشفت صفاء سلطان أنها في صدد التحضير لأغنية جديدة من أجل فلسطين “ليشعر من في داخل فلسطين أننا ندعمهم، ونحنا كفنانين محمّلين برسايل ولكن لازم إن نقول ونعبّر بأي طريقة لندعمهم”.