غادة عبد الرازق تثير التساؤلات.. من قصدت بـ”العقرب”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كتبت الفنانة غادة عبد الرازق عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” منشوراً وجّهت من خلاله رسالة غامضة الى متابعيها تحذّرهم فيها من إعطاء الأمان للأشخاص الغدّارين والذين يشبهون العقارب.

وقالت غادة عبد الرازق في منشورها: “كن حذراً فالعقرب الذي لدغك في يوم من الأيام لن يغيّره القَدر ليصبح حمامة سلام”.

وعلى الفور تفاعل عدد كبير من متابعي غادة مع الرسالة متسائلين عن المقصود بها.

من ناحية أخرى، كانت غادة عبد الرازق قد أعلنت أنها سوف تخوض سباق دراما رمضان المقبل، بمسلسل “صيد العقارب”، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وهو مكوّن من 15 حلقة، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

وأكدت غادة عبدالرازق في تصريح سابق لـ”لها” عدم قلقها من سعي البعض لعقد مقارنة بينها وبين الفنانة نادية الجندي بسبب تقديمها مسلسل “صيد العقارب” الذي قدّمته الجندي في عام 1991 في فيلم “عصر القوة”، والمأخوذة قصته عن فيلم “الأب الروحي”، من تأليف بشير الديك.

وقالت غادة إن الحكم على المسلسل سابق لأوانه، وأن الشخصية الواحدة يمكن تقديمها بأكثر من شكل.