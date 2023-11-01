خطيبة ماثيو بيري تثير الجدل بما كشفته.. والجمهور يتفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أيام من رحيله بشكل غامض، أثارت مولي هورويتز خطيبة الممثل ماثيو بيري السابقة جدلاً كبيراً بمنشور تحدثت فيه عن حياته ووجّهت من خلال صورة رسالة مؤثرة تفاعل معها الجمهور بشكل واسع.

ونشرت مولي صورة وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: “كان يحب أن يتحدث الجميع عن موهبته، لقد كان موهوباً حقاً. من الواضح أنني عرفت هذا الرجل بطريقة مختلفة تماماً، فبينما أحببته بشكل أعمق من أن أفهمه، إلا أنه كان معقداً، وتسبّب لي بألم لم أختبره من قبل”. وأضافت: “لم يؤثر أحد في حياتي كماثيو بيري، أنا ممتنة لذلك، ولكل ما تعلمته من علاقتنا معاً”.

وأنهت مولي رسالتها قائلةً: “سأكون مقصّرة في حال لم أذكر “آل أنون” المكان الأمثل لأولئك الذين يحبون شخصاً يعاني من هذا المرض المدمّر. ماثيو، أشعر بالراحة لأنك بسلام الآن”، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل كبير، مؤكدين أنها أرادت بجملتها الأخيرة الإشارة إلى أنه كان يعيش معركة مع إدمان الكحول وكان يحاول الخروج منها مراراً”.

يُذكر أن مولي ارتبطت بنجم مسلسل Friends عام 2018 واستمرا معاً حتى عام 2021.