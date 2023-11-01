فضيحة لروبرت دي نيرو تحتل عناوين الصحف .. فما الحكاية ؟

ميرنا وليد - بيروت - احتل النجم العالمي روبرت دي نيرو عناوين الصحف بعد مثوله في محكمة مانهاتن الفيدرالية يوم أمس الثلاثاء، وذلك بسبب طلبه من مساعدته الشخصية السابقة "حكّ ظهره".



واتخذ دي نيرو موقفًا دفاعيًا لليوم الثاني على التوالي أثناء محاولته رفض اتهامات الموظفة السابقة غراهام تشيس روبنسون، 41 عامًا، الّتي تنصّ على أنه "ربّ عمل سيّء أخضعها لسنوات من العمل غير المرغوب فيه بسبب اللمس والكلمات المسيئة والمهام المهينة".

وعندما سألت روبنسون عن حادثة زعمت فيها أن دي نيرو أجبرها على "حك ظهره" بدلاً من استخدام أداة حك الظهر، اعترف النجم بأن ذلك حدث على الأرجح مرتين، ولكن فقط عندما كان يعاني من حكة في موقع لا يمكن الوصول إليه.

وقال في المحكمة: "لم أقلل من احترام أحد بذلك الفعل"، ثم صرخ في وجهها قائلاً: "عار عليكِ يا تشيس روبنسون!".

ومن ناحيته، أصرّ دي نيرو على أنه "لم يكن مسيئًا أبدًا" تجاه روبنسون التي تطالب الآن بتعويضات تصل إلى ملايين الدولارات.