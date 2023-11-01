بالصور- آية سماحة تحمس الجمهور لدورها الجديد في حكاية "كاملة" من مسلسل "حدث بالفعل"

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية آية سماحة البوستر الرسمي لأحدث أعمالها عبر حسابها الخاص وهو حكاية "كاملة" من مسلسل حدث بالفعل، وحمست الجمهور لمشاهدة هذا المسلسل حيث علقت بالقول : "مسلسل حدث بالفعل حكاية "كاملة" الاربعاء ٨ نوفمبر اخراج وائل فرج، تاليف فادي النجار".



وفي وقت سابق، إحتفلت آية سماحة بعيد ميلاد شقيقتها المخرجة منة سماحة، والذي صادف يوم الأربعاء في 19 تشرين الأول، وإحتفلت آية من خلال نشر صورة قديمة لها إلى جانب منّة، ومن ثم شاركت صورة لهما في الوقت الحالي، وذلك على صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وعلقت آية سماحة على الصورة، وكتبت: "الصديقة الأولى"، قائلة: "أختي.. وصديقتي المفضلة منذ اليوم الأول".

وأعربت آية عن حبها لشقيتها، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد مينجو..أنا أحبك كثيراً".

